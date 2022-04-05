Göztepe'ye Ndiaye için resmi teklif geldi - Son Dakika
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Göztepe'ye Ndiaye için resmi teklif geldi

05.04.2022 11:25
Göztepe'ye Ndiaye için resmi teklif geldi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a da 3-0 yenilerek kümede kalma şansını zora sokan düşme hattındaki Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a da 3-0 yenilerek kümede kalma şansını zora sokan düşme hattındaki Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor. Çin Halk Cumhuriyeti takımlarından Shangai Port, talip olduğu Senegalli golcü için sarı-kırmızılılara resmi teklif götürdü. Ndiaye'nin de Shangai Port'a gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Transferin en kısa zamanda sonuçlanacağı kaydedildi.

Yönetimin ise kulüpte kalmak istemeyen oyuncularla takıma fayda sağlamayacakları düşüncesiyle yollarını ayıracağı ve yakın zamanda transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Göztepe, 26 yaşındaki Ndiaye'yi 2020-2021 sezonu başında Hırvatistan'ın Gorica takımından kiraladı. Oyuncu ilk senesinde 39 maça çıkıp 10 gol attı, 3 kez de asist yaptı. Ndiaye bu sezon ise 30 müsabakada yine 10 defa gol sevinci yaşadı. Toplam 2137 dakika sahada kalan Senegalli 3 defa gol pası verdi. Ndiaye son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'ye Ndiaye için resmi teklif geldi - Son Dakika


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