Göztepe'ye Transferden Sürekli Gelir - Son Dakika
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Göztepe'ye Transferden Sürekli Gelir

Göztepe\'ye Transferden Sürekli Gelir
10.07.2026 11:40
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Göztepe, eski oyuncularından kazanç elde etmeye devam ediyor. Romulo ve Emerson ile gelir artıyor.

SÜPER Lig'de transferde son olarak Ludogorets'ten renklerine bağladığı Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, vitrine çıkarıp geçen sezon başında rekor bedelle sattığı yabancılarından para kazanmaya devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Göz-Göz, eski Brezilyalı futbolcularından gelir elde ediyor. Geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'a 3.2 milyon euroya sattığı Emersonn'un Premier Lig takımı Ipswich Town'a gitmesiyle 5.6 milyon euro almaya hak kazanan sarı-kırmızılılar, Romulo'dan bonus olarak 500 bin euro kazandı.

1'inci Lig'de yer aldığı dönemde Brezilya'dan keşfedip, Süper Lig'de parlattığı Brezilyalı golcü Romulo'yu geçen sezon Leipzig'e Türk futbolunun bonservis rekorlarından olan 20+5 milyon euroya satan Göztepe, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılması sonucu ilk bonusunu aldı. Ayrıca İzmir ekibinin Sambacı'nın geçen sezon aldığı sürelerden dolayı da Leipzig'den para kazanacağı kaydedildi. Yeni sezonda da bonus bekleyen Göztepe, Leipzig ve Romulo'nun özellikle Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansa göre kasasını dolduracak.

Kaynak: DHA

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