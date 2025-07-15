Göztepe Yeni Sezon Hedefleri İçin Çalışıyor

Göztepe futbol takımı kaptanı İsmail Köybaşı ile başarılı oyuncu Taha Altıkardeş, yeni sezon hedefleri doğrultusunda kamp çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.

Köybaşı, Göztepe'nin kamp çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gazetecilere, sözleşmesini uzattığını anımsatarak, takımdan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirtti.

Göztepe forması giydiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Köybaşı, şunları kaydetti:

"Herkesin gelişmesini isteyen, talepkar bir hocamız var. Bu bizim için bir şans. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Ufak ufak uyum da sağlayacağız. Hedefler önemli. Göztepe gibi büyük bir camiadaysanız hedefsiz, coşkusuz kalamazsınız. Bunu ben çok net hissediyorum ve biliyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber yakalamış olduğumuz ivmeyi her geçen gün artırmalı ve geliştirmeliyiz. Bunun için güzel çalışıyoruz. Kolay olmayacak bazen sabra ihtiyacımız olacak. Bazen bir şeyleri ilk başta kazanamazsın ama son ana kadar kovalarsın orada kazanırsın. Bunun için de sabırlı, istekli ve coşkulu hareket etmeliyiz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz."

"İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz"

Göztepe'nin 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Taha Altıkardeş de Trabzonspor'da 1,5 yıl çok az süre bulduğunu hatırlattı.

Göztepe'de sürekli forma şansı yakaladığının altını çizen Altıkardeş, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çok güzel bir renk kattık. Avrupa hedefiyle yola çıktık ve ucundan kaçırdık. Bizim için bir ısınmaydı. Bu yıl bunun bilinciyle çalışıyoruz. Yoğun antrenman temposuyla burada 2 hazırlık maçı yaptık. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bütün takım yüksek özveriyle çalışıyor. İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz." diye konuştu.