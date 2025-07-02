Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise ısınma ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü 5'e 5 oyunla tamamladı.
Son Dakika › Spor › Göztepe Yeni Sezon İçin İdmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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