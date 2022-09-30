Göztepe yeni teknik ekibiyle Pendikspor'a rakip - Son Dakika
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Göztepe yeni teknik ekibiyle Pendikspor'a rakip

30.09.2022 11:03
Göztepe yeni teknik ekibiyle Pendikspor'a rakip

Spor Toto 1'inci Lig'de uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından milli arada Radomir Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'ndan oluşan üçlü bir teknik adam sistemi belirleyen Göztepe, yarın 7'nci hafta müsabakasında Pendikspor deplasmanında yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından milli arada Radomir Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'ndan oluşan üçlü bir teknik adam sistemi belirleyen Göztepe, yarın 7'nci hafta müsabakasında Pendikspor deplasmanında yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak. Pendik Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda tedavileri sona eren stoperler Atınç Nukan ve Marko Mihojevic görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Göztepe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Şakir Özkayımoğlu ve Ekrem Dağ ikilisi ilk kez takımlarıyla sahaya çıkacak. Son olarak İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0'la geçen Göztepe, 8 puanla 11'inci sırada yer alırken, Pendikspor ise 9 puanla 8'inci sırada bulunuyor.


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Kaynak: DHA

Pendikspor, Ekrem Dağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe yeni teknik ekibiyle Pendikspor'a rakip - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe yeni teknik ekibiyle Pendikspor'a rakip - Son Dakika
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