Göztepe Yunus'u aldı, Ekrem sırada - Son Dakika
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Göztepe Yunus'u aldı, Ekrem sırada

20.07.2022 12:28
Göztepe Yunus'u aldı, Ekrem sırada

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transferde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transferde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Fenerbahçe'den sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ın imzasını açıklayan sarı-kırmızılı ekip, daha önce anlaştığı 1461 Trabzon'un sol beki Yunus Emre Gedik'in de işini bitirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 1461 Trabzon FK oyuncusu Yunus Emre Gedik'in transferi konusunda resmi işlemler başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Eyüpspor altyapısından yetişen ve bu kulüpte profesyonelliğe adım atan 23 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor formalarını terlettikten sonra 1461 Trabzon'a transfer oldu.Yunus Emre, geçen sezon Karadeniz ekibiyle 28 resmi maça çıkarak 2214 dakika görev aldı. Mamah, Palmer, Uğur Kaan, Berkay, Berkin, Hüsamettin ve Yunus'u resmen kadrosuna dahil eden Göz-Göz'ün Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalecisi Ekrem Kılıçarslan'la da ilgilendiği bildirildi. Yönetimin 24 yaşındaki kaleciyi kiralamak için girişimlere başladığı ve görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenildi. Göztepe'nin listesindeki Sadi Karaduman, Yasin Öztekin, Mete Kaan gibi isimlerin de imza atıp takımın Afyonkarahisar kampına katılmaları bekleniyor.


- İzmir
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Son dakika haberleri... 1461 Trabzon FK, Galatasaray'dan 2 oyuncu transfer etti Son dakika haberleri... 1461 Trabzon FK, Galatasaray'dan 2 oyuncu transfer etti
Kaynak: DHA

1461 Trabzon, Yunus Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Yunus'u aldı, Ekrem sırada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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