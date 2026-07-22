Göztepe Yurt Dışı Kampında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yurt dışı kampında sürdürdü.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ardından taktiksel oyun oynadı.
Takım, antrenmanı orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
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