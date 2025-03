Göztepe Zor Bir Beraberlik Aldı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, iki takım adına zor bir karşılaşma olduğunu ve maça iyi başlayamadıklarını ifade ederek, "İlk yarıya takımım kesinlikle istediğim dinamizmde ve istediğimiz o futbol agresifliğinde başlayamadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı istedikleri pozisyonları bulamadıklarını söyleyen Stoilov, "Aslında iki takım adına da gerçekten zor bir karşılaşmaydı. İlk yarıya takımım kesinlikle istediğim dinamizmde ve istediğimiz o futbol agresifliğinde başlayamadı. Burada istediğimiz pozisyonları da maalesef oluşturamadık. İkinci yarıda ise tam o istediğimiz futbol tarzı, agresif istekli futbol tarzı sahadaydı. Tam Göztepe'nin oynaması gereken futbol sahadaydı ve maçın bu döneminde aradığımız pozisyonları bulduk ama bunlardan maalesef istediğimiz gibi yararlanamadık. Tabii ki böyle bir maçta bu pozisyonlardan yararlanamayınca da istediğiniz sonucu maalesef alamıyorsunuz" diye konuştu.

"Golcülerimiz sakatlıklardan geldi"

Forvetlerinin tam form düzeyinde olmadıklarını dile getiren Stoilov, "Golcülerimizin hepsi sakatlıktan geldi. Tam formlarına ulaşmış değiller ama çalışarak tekrar formlarına ulaşacaklar ama en önemlisi ben kesinlikle ikinci yarıdaki gibi Göztepe'yi sahada görmek istiyorum. Öncelikle tabii ki yaşadığımız sakatlıklar bizim futbol tarzımızı bozdu diyebiliriz. Bu bizi gerçekten çok fazla etkiledi. Birkaç maçta şanssızlıklar da yaşadık ve bazı maçlarda da istediğimiz seviyede oynayamadık. Tabii ki bu puanları kaybettiğiniz zaman Avrupa hedefinizden ister istemez uzaklaşıyorsunuz. Bizim bir an önce tekrar galip gelmenin yolunu bulmamız ve tekrar galibiyetlere ulaşmamız gerekiyor. Bu şekilde tekrar hedeflerden konuşabiliriz. Kesinlikle en önemli olan nokta bu. Ben belki hedefi biraz yükseğe koymuş olabilirim fakat yaşadığımız gerçekten büyük sıkıntılar oldu. Sadece santrforlarımız değil. Bunun dışında birçok oyuncumuz sakatlandı. Bunlar gerçekten bizim adımıza önemli oyuncular ve bizi de etkilediler" şeklinde konuştu.

"Önümüze bakmamız gerekiyor"

Şu anda realist olmaları gerektiğini söyleyen Stanimir Stoilov, "Önümüze bakmamız gerekiyor. Şu an herhangi bir Avrupa hedefinden bahsetmek için iyi bir zaman değil. Şu anda bizim için en önemlisi tekrar galibiyetlere başlamamız ve daha sonra tekrar hedeflerimizden bahsedebiliriz. Çünkü genç bir takımız, her zaman söylediğim gibi ligde yeni bir takımız. Sürekli çalışıp her şeyi vermemiz ve maçları kazanmaya tekrar başlamamız gerekiyor. Özellikle sol bek pozisyonda eksiklik yaşayacağız, tabii ki bu bizim için bir problem. Şimdi bu maçta 3 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Onlar bir sonraki maçta oynayamayacaklar. Belki bir sistem değişikliği olacak ya da 3-5-2 sisteminde başka oyuncuları değerlendireceğiz ama özellikle sol ayaklı oyuncu ile sol bek oynadığınız için onun yerine doldurmak biraz daha zor. Şu anda sıkıntısına yaşayacağımız en önemli pozisyon bu pozisyon sol bek pozisyonu. Miroshi daha önce bu pozisyonla oynamıştı fakat şu anda o da cezalı pozisyonu düştü ama bir çözüm üreteceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR