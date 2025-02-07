Göztepe Zorlu Mücadelede Kazandı - Son Dakika
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Göztepe Zorlu Mücadelede Kazandı

Göztepe, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederken, teknik direktör Stoilov sakatlık sorunlarına dikkat çekti.

07.02.2025 00:48
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep FK'yi sahasında 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, bazı zorluklar yaşadıklarını ve tüm santraforların sakat durumda olduğunu belirterek, "Bugün de Emerson maalesef sakatlandı, o pozisyonda orta sahaları değerlendirmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, zor bir maç olduğunu ancak her zamanki arzuladıkları karakteri sahada göstererek sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Kazanmanın kendileri için önemli olduğunu ve kupada sonuna kadar ilerlemek istediklerini vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

"Bazı zorluklar yaşıyoruz. Tüm santraforlarımız sakat durumda. Bugün de Emerson maalesef sakatlandı, o pozisyonda orta sahaları değerlendirmek durumunda kalıyoruz. O yüzden gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz. Çünkü hepsi neredeyse minimum 20-25 gün sahalardan muhtemelen uzak kalacaklar. Bu pozisyonlarda farklı oyuncuları değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanıyoruz. Fakat en önemlisi her zaman iyi organize olmanız ve iyi takım olmanız. Biz iyi organizasyonumuzu korursak her zaman olduğu bütün problemlerin üstesinden gelebiliriz."

Stoilov, Gaziantep FK'nin de iyi bir takım olduğunu ve iyi bir seviyede mücadele ettiğini bildirdi.

Forvet oyuncularının hepsinin aynı anda sakatlanmasının ekstra durum olduğunu vurgulayan Stoilov, "Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak evet bir santrfor daha bulmaya çalışacağız. Çünkü şu anda minimum 1 ay kadar santraforlarımız sahalardan uzak kalacaklar. Elimizdeki bütün santraforlar sakat. Kubilay geri döndü. O da 4 ay antrenmansız kaldı ve bir operasyon geçirdi. Bizim adımıza şu anda şanssız bir dönem ama biz problemi çözmeye çalışacağız." diye konuştu.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan da 6 Şubat depremlerinin 2. yılı olduğunu anımsatarak, "Çok kötü bir günün ikinci yıl dönümü. Depremi yaşamış biri olarak acısı, üzüntüsü içimizde. Kaybettiğimiz insanlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Bugün daha az forma şansı bulan oyuncularını süre vermek istediğini bildiren İnan, "Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacaktık. En azından daha dinlenen oyuncuları sahaya koymak istedim. Bunda da zaman zaman başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Başa baş mücadele ettik. 1-0 kaybettik ama beraberliği de yakalayabilirdik. Kendi sahasında, seyircisi önünde güçlü bir takıma karşı oynadık. Buna rağmen sonuna kadar beraberliği ya da galibiyeti kovaladık ama bugün olmadı. Göztepe'yi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Selçuk İnan, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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