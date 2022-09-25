Hava toplarındaki hakimiyetini, çabukluğu ile birleştiren 18 yaşındaki stoper, 76'ncı dakikada attığı şık golle 5-1 kazanılan maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Azerbaycan karşısında Türkiye 'nin 4'üncü golünü atan Emir, U19 Milli Takımı'nın gruptaki ilk galibiyetini almasında etkili rol oynadı. Göztepe'de taraftarların bu sezon en çok beğendiği oyuncuların başında gelen Emir, sarı-kırmızılı forma altında ilk 6 haftada 540 dakika sahada kaldı. Başarılı genç savunmacı Milli Takım formasıyla 27 Eylül Salı günü Bulgaristan U19 takımına karşı mücadele edecek.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepeli Emir'in yıldızı milli takımda da parladı - Son Dakika

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