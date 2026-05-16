Göztepe\'nin Avrupa hayaline Samsunspor darbesi

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 3-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Tanguy Coulibaly, 85. dakikada Elayis Tavsan ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Göztepe, 55 puanda kaldı ve RAMS Başakşehir'in galibiyetiyle birlikte ligi 55 puanla 6. sırada bitirdi. Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan Samsunspor, ligi 51 puanla noktaladı.
