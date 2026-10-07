GranFondo Yalova 11 Ekim\'de ikinci kez yapılacak, birincilere 15 bin TL verilecek

Türkiye genelinde 13 farklı lokasyonda gerçekleştirilen Gran Fondo amatör bisiklet yarışlarının Yalova etabı, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. GranFondo Yalova, 11 Ekim Pazar günü Yalova Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek.

"Pedalların Gücü Doğayla Buluşuyor" sloganıyla düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce amatör bisikletçinin katılması bekleniyor. Organizasyonla Yalova'nın doğal ve turistik değerlerinin spor aracılığıyla tanıtılması ve kentin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışta sporcuların farklı seviyelerde mücadele edebilmesi amacıyla 80 ve 58 kilometrelik iki parkur bulunuyor. Uzun parkur 80 kilometre ve 863 metre tırmanıştan oluşurken, kısa parkur 58 kilometre ve 809 metre tırmanış içeriyor. Yarışın startı Yalova Deprem Anıtı önünden verilecek. Uzun parkur saat 08.00'de, kısa parkur ise 08.15'te başlayacak. Sporcular Yalova merkez, Çiftlikköy, Çınarcık ve Esenköy güzergahlarında pedal çevirecek.

Dereceye girenlere para ödülü

11 Ekim Pazar günü saat 12.00'de düzenlenecek ödül töreninde kısa ve uzun parkurun kadın ve erkek genel klasmanlarında dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Her iki parkurda kadın ve erkek genel klasmanlarında birinci olan sporculara 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL, üçüncülere ise 5 bin TL nakit ödül verilecek. Dereceye giren sporculara ayrıca Ege Adaları gidiş-dönüş bileti takdim edilecek. Organizasyonla Yalova'nın sportif organizasyon kapasitesinin geliştirilmesi, farklı illerden gelecek sporcuların kentin doğal ve turistik değerlerini tanıması ve Yalova'nın turizm potansiyelinin ulusal ölçekte tanıtılması amaçlanıyor.

Yarış güzergahlarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri ilgili kurumlar tarafından alınacak. Yetkililer, yarış süresince vatandaşların görevli personelin yönlendirmeleri ile trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.