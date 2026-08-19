Greenwood\'dan Fenerbahçe\'ye 2. Gol

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla 2. golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabare kaldı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve Lyon karşısında 11'de şans bulan Mason Greenwood, takımının tek golünü kaydetti. Mücadelenin 47. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sağ çaprazda topu kontrol eden Greenwood, ceza sahasına girerek rakibinden sıyrıldı ve sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24 yaşındaki hücum oyuncusu 5'i Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 6 maçına çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı. Greenwood, Sturm Graz ile oynanan ilk maçta da fileleri sarsmıştı.

İngiliz futbolcu, Lyon karşısında 90 dakika sahada kaldı.