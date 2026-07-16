Greenwood İstanbul'a Geldi - Son Dakika
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Greenwood İstanbul'a Geldi

Greenwood İstanbul\'a Geldi
16.07.2026 17:57
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen Greenwood ve ailesini sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, futbol direktörü Oğuz Çetin ve çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.

Genel Havacılık Terminali'nden çıkan İngiliz oyuncu, kendisi için havalimanına gelen sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak onlarla birlikte tezahürat yaptı.

Greenwood, sonrasında özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Greenwood İstanbul'a Geldi - Son Dakika

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