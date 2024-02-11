Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı

Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Alperen Berber, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Berber, 82 kiloda mindere çıkacak ve büyükler kategorisinde Samsunlu bir sporcu olarak ilk kez yarışacak.

11.02.2024 12:25  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı. Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Alperen Berber kadroda yer aldı.

Alperen Berber, şampiyonada 82 kiloda mindere çıkacak. Son dönemlerde büyükler kategorisine ilk kez Samsunlu bir sporcu seçildi. Milli takımın şu anda en genç sporcusu olan Samsunlu milli güreşçi Alperen Berber büyüklerde ilk kez yarışacak. Romanya'nın Bükreş kentinde 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Grekoromen Milli Takım kadrosu kendine yer bulan ve gelecek vaat eden Alperen Berber'den sürpriz bekleniyor.

Büyükler Avrupa Şampiyonası grekoromen stilde mücadele edecek milli güreşçiler şöyle:

55 kg Adem Burak Uzun

60 kg Kerem Kamal

63 kg Enes Başar

67 kg Murat Fırat

72 kg Selçuk Can

77 kg Yunus Emre Başar

82 kg Alperen Berber

87 kg Ali Cengiz

97 kg Beytullah Kayışdağ

130 kg Rıza Kayaalp" - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Samsun, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:32:03. #1.11#
SON DAKİKA: Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement