Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı

Spor

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı. Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Alperen Berber kadroda yer aldı.

Alperen Berber, şampiyonada 82 kiloda mindere çıkacak. Son dönemlerde büyükler kategorisine ilk kez Samsunlu bir sporcu seçildi. Milli takımın şu anda en genç sporcusu olan Samsunlu milli güreşçi Alperen Berber büyüklerde ilk kez yarışacak. Romanya'nın Bükreş kentinde 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Grekoromen Milli Takım kadrosu kendine yer bulan ve gelecek vaat eden Alperen Berber'den sürpriz bekleniyor.

Büyükler Avrupa Şampiyonası grekoromen stilde mücadele edecek milli güreşçiler şöyle:

55 kg Adem Burak Uzun

60 kg Kerem Kamal

63 kg Enes Başar

67 kg Murat Fırat

72 kg Selçuk Can

77 kg Yunus Emre Başar

82 kg Alperen Berber

87 kg Ali Cengiz

97 kg Beytullah Kayışdağ

130 kg Rıza Kayaalp" - SAMSUN