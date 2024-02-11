Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı. Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Alperen Berber kadroda yer aldı.
Alperen Berber, şampiyonada 82 kiloda mindere çıkacak. Son dönemlerde büyükler kategorisine ilk kez Samsunlu bir sporcu seçildi. Milli takımın şu anda en genç sporcusu olan Samsunlu milli güreşçi Alperen Berber büyüklerde ilk kez yarışacak. Romanya'nın Bükreş kentinde 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Grekoromen Milli Takım kadrosu kendine yer bulan ve gelecek vaat eden Alperen Berber'den sürpriz bekleniyor.
Büyükler Avrupa Şampiyonası grekoromen stilde mücadele edecek milli güreşçiler şöyle:
55 kg Adem Burak Uzun
60 kg Kerem Kamal
63 kg Enes Başar
67 kg Murat Fırat
72 kg Selçuk Can
77 kg Yunus Emre Başar
82 kg Alperen Berber
87 kg Ali Cengiz
97 kg Beytullah Kayışdağ
130 kg Rıza Kayaalp" - SAMSUN
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