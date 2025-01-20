Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Başlıyor

Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Başlıyor

Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın teknik toplantısı Ankara'da yapıldı.

20.01.2025 21:49
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Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın teknik toplantısı Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı.

21-23 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ve yaklaşık 500 sporcunun katılacağı Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın teknik toplantısı, bugün Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Gürol Güzey, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Erol Cesur, Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Akif Canbaş, Grekoromen branşından sorumlu Teknik Direktör Muttalip Yerlikaya, Hakemlerden Sorumlu Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu ve Müsabaka Başhakemi Gürhan Yücel katıldı.

Şampiyona heyecanı, yarın sabah eleme müsabakalarıyla başlayacak. Güreşseverler, organizasyonu TRT Spor Yıldız, Tabii platformu ve Türkiye Güreş Federasyonu Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

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