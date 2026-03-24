Griezmann, Orlando City ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Griezmann, Orlando City ile Sözleşme İmzaladı

Griezmann, Orlando City ile Sözleşme İmzaladı
24.03.2026 18:38
Orlando City, Antoine Griezmann ile 2027-2028 sezonuna kadar sürecek 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ABD MLS takımlarından Orlando City, Fransız yıldız Antoine Griezmann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız futbolcu Antoine Griezmann, kariyerini ABD'de sürdürecek. Yakın dönemde Avrupa'dan birçok yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan Orlando City, Antoine Griezmann'ı transfer etti. 'Küresel futbol ikonu ve 2018 Dünya Kupası kazananı' diye duyurulan transferde, 35 yaşındaki futbolcu ile 2027-2028 sezonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı. Şu anda Atletico Madrid forması giyen Griezmann, Temmuz 2026'da kulübe katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

2018 Dünya Kupası, Antoine Griezmann, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Griezmann, Orlando City ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Griezmann, Orlando City ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
