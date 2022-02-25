Groenendijk: "Rakibe çok şans vermedik" - Son Dakika
Üye Girişi

Groenendijk: "Rakibe çok şans vermedik"

25.02.2022 22:37
Groenendijk: "Rakibe çok şans vermedik"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Buraya gelen takımlar çok zor puan kazanıyor.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Buraya gelen takımlar çok zor puan kazanıyor. Rakibe çok şans vermedik. Ödevimize iyi çalıştık diyebiliriz" dedi.

Antalyaspor, ligin 27. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, "Bu skordan memnun olmak için sebeplerimiz var. Buraya gelen takımlar çok zor puan kazanıyor. Rakibe çok şans vermedik. Ödevimize iyi çalıştık diyebiliriz. Son 6-7 maça olursak 1 gol yemiş bir Antalyaspor var. Son pas ve tercihlerle 3 puana ulaşabiliriz. Alınan 1 puanın da önemi çok büyük. Tehlikeli bölgeden 1 adım daha uzaklaşmış olduk. Çok zorlu bir haftaya gidiyoruz. Çok iyi toparlanma ve hazırlanma süreci içerisine giriyoruz" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
500
Montella: 'Rakipler Adana Demirspor'dan korkuyor' Montella: 'Rakipler Adana Demirspor'dan korkuyor' Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Adana Demirspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Groenendijk: 'Rakibe çok şans vermedik' - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:59 Ukrayna işgalinden sonra Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı: NATO'ya katılırlarsa sonuçları olur
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
20:51 Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 22:52:28. #1.12#
SON DAKİKA: Groenendijk: "Rakibe çok şans vermedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement