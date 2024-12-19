GSYİAD Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Spor

GSYİAD Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi

GSYİAD, yeni yıl etkinliğinde 2025 hedefi olarak 25. şampiyonluğu vurguladı ve birlik mesajı verdi.

19.12.2024 22:02
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1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD), yeni yıl etkinliği düzenlendi.

1905 GSYİAD'ın yeni yıl etkinliği İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile davetliler katıldı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, "Bu gecenin ana teması 'Yıl 2025, hedef 25'. Biz de başarılar, şampiyonluklar bitmez. Camia olarak en büyük hedefimiz mayıs ayında 25. şampiyonluğu olarak gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmak olacak" diye konuştu.

Dursun Özbek: "İnşallah 2025 yılı hem ülkemiz için hem de Galatasaray için güzel bir sene olur"

Geceyi düzenleyen GSYİAD'a, Galatasaray Spor Kulübü olarak teşekkür eden Dursun Özbek, "Camiamızın önemli bir kısmı burada. Murat kardeşimin dileklerine katılıyorum. Bu sene önemli ve çok ciddi şampiyonluk yarışı var. Galatasaray'ın hedefi mayısta şampiyon olmak ve gerçek 5. yıldızı göğsüne takmak. Bu hedefe yürürken, bütün camiama, sporcularıma, teknik heyetime, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Galatasaray'ın geçmişten bugüne başarıları hep birlik ve beraberlik içinde olunduğu zaman gelmiştir. Bu sene de çok kuvvetli birliğimiz ve beraberliğimiz var. Aynen devam etmesini istiyorum. Önümüzdeki senelerde aynı birlikle inşallah nice şampiyonluklara koşarız. İyi seneler diliyorum. İnşallah 2025 yılı hem ülkemiz için hem de Galatasaray için güzel bir sene olur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor GSYİAD Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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