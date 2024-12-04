Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler

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Pep Guardiola, bir gazetecinin ''Jose Mourinho, Premier Lig'i üç kez kazandığını ima etmek için böyle bir işaret yapmıştı. İnsanlar, o gün yaptığınız hareketi Jose'yle karşılaştırıyor. Bazıları bunun Jose'nin Manchester United'daki sonunun başlangıcı olduğunu düşünmüştü'' yorumuna, ''Umarım benim durumumda böyle olmaz. Belki Jose ile birbirimize benziyoruzdur. O üç kez kazandı, ben altı kez kazandım'' şeklinde yanıt verdi.

04.12.2024 15:04
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İngiltere Premier Lig'de zirvenin 11 puan gerisine düşen ve son yedi maçında kazanamayan Manchester City, bu akşam Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Ligde geçtiğimiz hafta Anfield'da oynanan maçta Manchester City, Liverpool'a 2-0 kaybetti. Maçın son bölümünde Liverpool taraftarları, Pep Guardiola'ya "Sabah kovulacaksın" tezahüratları yaperken deneyimli çalıştırıcı kazandıkları altı Premier Lig şampiyonluğu için parmaklarıyla altı işareti yaparak karşılık vermişti.

"UMARIM BENİM DURUMUM BÖYLE OLMAZ"

Bugünkü maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Guardiola'ya konuya açıklık getirdi. Bir gazetecinin " Jose Mourinho, Premier Lig'i üç kez kazandığını ima etmek için böyle bir işaret yapmıştı. İnsanlar, o gün yaptığınız hareketi Jose'yle karşılaştırıyor. Bazıları bunun Jose'nin Manchester United'daki sonunun başlangıcı olduğunu düşünmüştü" yorumuna Guardiola, "Umarım benim durumumda böyle olmaz. Belki Jose ile birbirimize benziyoruzdur. O üç kez kazandı, ben altı kez kazandım. Sonunda ikimiz de aynı noktadayız. Sadece taraftarlarımıza yaptığımız şeyin olağanüstü olduğunu hissetirmek için yaptım. İnanılmaz bir futbol kulübü olduğumuzu kanıtlamak istedim" yanıtını verdi.

Guardiola\'dan Mourinho\'ya çok konuşulacak sözler

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Son Dakika Spor Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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