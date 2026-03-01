Guardiola, iftar molasını yuhalayan İngiliz taraftarlara hadlerini bildirdi - Son Dakika
Guardiola, iftar molasını yuhalayan İngiliz taraftarlara hadlerini bildirdi

Guardiola, iftar molasını yuhalayan İngiliz taraftarlara hadlerini bildirdi
01.03.2026 18:40
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Leeds United'ı 1-0 yendikleri maçta mücadele esnasında oruç açan futbolcular için verilen kısa arada tribünlerden yükselen yuhalama seslerine tepki gösterdi. Bu saygısızlığı yapan taraftarlara seslenen Guardiola, ''Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin!'' ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü oynanan Leeds United-Manchester City maçında oruç tutan oyuncuların oruçlarını açmaları için oyuna kısa bir iftar arası verildi. Elland Road'daki maçta oruç tutan oyuncular, mücadelenin 13. dakikasında saha kenarına gelip su içerek oruçlarını açtılar. Bu anlarda yaşanan olaylar maça damga vurdu.

İFTAR MOLASINI YUHALADILAR

Leeds United'ı destekleyen çok sayıda taraftar, verilen bu molaya hoşnut kalmayarak futbolcuları yuhalamaya başladı. Bu anlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, İngiliz taraftarlara büyük tepki gösterildi.

GUARDIOLA YUHALAMALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir tepki de Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan geldi. Deneyimli teknik adam, Leeds United taraftarlarının futbolcuların oruçlarını açmaları için maça ara verilmesini yuhalamalarına tepki göstererek, "Modern dünyada yaşıyoruz, değil mi? Şu anda, bugün, yine dünyada neler olup bittiğine bir bakın. Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin, çeşitliliğe saygı gösterin, mesele bu. Bu bir kural, bunu biz söylemedik, Premier Lig söyledi. 'Oruç için bir veya iki dakika ara verebilirsiniz, oyuncular için bunu yapın'." ifadelerini kullandı.

