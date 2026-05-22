Guardiola, Manchester City'den Ayrılıyor - Son Dakika
22.05.2026 14:05
Pep Guardiola, 10 yıl sonra Manchester City teknik direktörlüğünden ayrılacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Temmuz 2016'da Manchester City'nin başına geçen ve 6 Premier Lig, 3 Federasyon Kupası, 5 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan İspanyol teknik adam, 10 yılın ardından görevinden ayrılıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Guardiola'nın City Futbol Grubu ile ilişkisini "küresel büyükelçi" rolünü üstlenerek sürdüreceği kaydedildi.

Guardiola, kulüpte harika zaman geçirdiğini belirterek, "Bana ayrılma nedenlerimi sormayın. Hiçbir neden yok ama derinlerde bir yerde zamanımın geldiğini biliyorum. Hiçbir şey sonsuz değildir; öyle olsaydı, burada kalırdım. Sonsuz olacak olan şey; hisler, insanlar, anılar ve Manchester City'ye duyduğum sevgidir." ifadelerini kullandı.

Manchester City Kulübü Başkanı Khaldoon Al Mubarak de açıklamasında, "Son 10 yıldır dürüstlük ve güven, Pep ile birlikte her durumun üstesinden geldiğimiz temel değer oldu. Doğru cevabı her zaman birlikte bulabileceğimizi her an anladık. Bugün doğru cevap, Pep'in Manchester City teknik direktörü olarak yolculuğunu tamamlamasıdır. Kulüp, sonsuza dek minnettar kalacağı bir on yıllık anılara ve başarılara sahip, bundan da öte geri döndürülemez bir evrim geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İz bırakarak gitti

Manchester City ile son 10 yılda büyük başarılar yakalayan Guardiola, kırılması güç rekorlara imza attı.

2017-18 sezonunda 100 puanla Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, tüm zamanların lig rekorunu kırdı. Aynı sezon 106 golle rekor kıran Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig tarihindeki en çok galibiyeti (32), en çok deplasman puanını (50), en büyük gol averajını (+79) ve en büyük şampiyonluk puan farkını (19 puan) elde etti.

2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester City, bunu İngiliz futbolunda yapan ikinci takım olmayı başardı.

Manchester ekibi, 2023-24 sezonunda üst üste dördüncü kez Premier Lig şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti.

Kaynak: AA

