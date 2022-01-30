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Güç depolayan Fenerbahçeli yüzücüler önce havuzda sonra karda kulaç atıyor - Son Dakika

Güç depolayan Fenerbahçeli yüzücüler önce havuzda sonra karda kulaç atıyor

30.01.2022 11:43

Fenerbahçe Gençler Yüzme takımı sporcuları, Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlık için geldikleri Erzurum'da, havuz antrenmanı setlerine dondurucu soğukta kara atlayarak hazırlanıyor.

Fenerbahçe Gençler Yüzme takımı sporcuları, Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlık için geldikleri Erzurum'da, havuz antrenmanı setlerine dondurucu soğukta kara atlayarak hazırlanıyor.

Kulüplerin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yerli bir çok kulüp sporcuların vazgeçilmez adresi olmayı sürdürüyor.

Yabancı yüzücülerin de uğrak yeri olan ve kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan kent, yüksek irtifası nedeniyle müsabakalara hazırlanmak isteyen sporcuların güç depolama adresi arasında yer alıyor.

Kentte bulunan Fenerbahçe Gençler Yüzme takımı sporcuları, yoğun kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentin kışını avantaja çeviriyor.

Havuzdan çıkıp dondurucu soğukta kara atlıyorlar

Kamp için ikinci kez kente gelen 7 kız, 4 erkek sporcu, günde iki kere çıktığı antrenmanda önce havuzda ter döküyor ardından dondurucu havada mayolarıyla kara atlayıp yüzme egzersizleri yaparak setlere hazırlık yapıyor.

Soğuk havayı fırsata çeviren ve aralarında 4 milli sporcu olan takım, yoğun çalışmalarla şubat ayında düzenlenecek Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Fenerbahçe Yüzme Kulübü Antrenörü Mesut Erdoğan AA muhabirine, adaptasyon süreci nedeniyle ikinci kez Erzurum'da kampa girdiklerini söyledi.

Yükselti antrenmanlarının prensiplerini öğrenmeye geldiklerini belirten Erdoğan, "Şu an her şey yolunda ve hedefimiz Edirne'de 17 Şubat'ta Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonası var. Orada birinci olursak kız takımımız dünya şampiyonası katılmaya hak kazanacağız." dedi.

Erdoğan, ardından milli takım seçmelerine katılacaklarını ifade ederek, "Mart'ın başındaki Edirne Cup Milli Takım seçmeleri var oraya göre sezon planlamamızı yaptık. Kızlarımızdan biri barajı geçerek Avrupa gençlerde takım arkadaşlarıyla Avrupa üçüncüsü oldu. Şu anda kampın planlaması Edirne Cup ve Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonasını hedef alarak düzenlendi." diye konuştu.

"Sete hazırlık için karı kullanıyoruz"

Yüksek irtifada kamp yapmanın avantajlı olduğuna işaret eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Yaptığımız antrenmanlar vücudu bir üst kademeye geçiriyor ve yoğun oksijen ortamında adapte olarak hemoglobin miktarını artırmaya çalışıyoruz. Amaç sporcunun yüksek hıza ulaştırmak ve bu yüksek hızı ne kadar sürdürebildiği. Hedef en kısa sürede en yüksek hızı en kısa sürede sürdürmesi. Antrenmanda kar olayını, yoğun setler var ve adaptasyon tamamlanmadığından sonraki sete hazırlanmak için kullanıyoruz. Yoğun setlerde çocukların eklemlerinin toparlanmasını hızlandırarak ikinci ve üçüncü setlere hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklar gidip omuzlarına, kalçalarına, baldırlarına ve topuklarına yani yoğun kas gurubu olan yerlerine kar yaparak soğutup ikinci sete hazırlanmış oluyorlar."

Erdoğan, bu uygulamanın verimli olduğuna dikkati çekerek, "Antrenör olarak bundan verim alıyoruz, bunu gözlemliyoruz. Sporculara sorduğumda 'üşüyorum' diyor ama bir sonraki sete vücudu ne kadar toparlarsak bizim için o kadar avantaj oluyor." ifadesini kullandı.

Kulüp sporcularından Zeynep Selin Şahin de 6 yaşından beri yüzdüğünü anlatarak, "Aslında uzun vadede hedefim olimpiyatlara katılmak ama önümüzdeki milli takım seçmeleri ve ondan önce Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Kara atlamaktaki amaç yoğun setlerden sonraki setlere hazırlanmakta bunun faydasını görüyoruz. Baya üşüyoruz ama suya girince iki üç dakika içinde alışıyoruz. Erzurum'da olduğumuz için doğal ortamdan yararlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güç depolayan Fenerbahçeli yüzücüler önce havuzda sonra karda kulaç atıyor
Güç depolayan Fenerbahçeli yüzücüler önce havuzda sonra karda kulaç atıyor
Güç depolayan Fenerbahçeli yüzücüler önce havuzda sonra karda kulaç atıyor

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Milli Takım, Fenerbahçe, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Güç depolayan Fenerbahçeli yüzücüler önce havuzda sonra karda kulaç atıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Güç depolayan Fenerbahçeli yüzücüler önce havuzda sonra karda kulaç atıyor - Son Dakika
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