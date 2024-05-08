Güç sporcuları, 60 tonluk su tankerini çekti - Son Dakika
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Güç sporcuları, 60 tonluk su tankerini çekti

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde powerlifting sporcusu Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, yaptıkları güç gösterisinde 60 tonluk su tankerini çekmeyi başardı.

08.05.2024 18:56  Güncelleme: 19:12
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- Güç sporcuları, 60 tonluk su tankerini çekti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde powerlifting sporcusu Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, yaptıkları güç gösterisinde 60 tonluk su tankerini çekmeyi başardı.

Çerkezköy ilçesinde powerlifting sporu ile uğraşan Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, yeni bir güç gösterisi ile vatandaşların karşısına çıktı. Daha önce 18 ton TIR süren ve yaklaşık 2 buçuk ton ağırlığındaki Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u kaldırmayı başaran sporcular yine sıra dışı bir denemeyle halkın karşısına çıktı. Güçlü sporcular, Veliköy Belediye Düğün Salonu Otoparkı'na çekilen 2 adet 30'ar tonluk su tankerini çekmek için bir araya geldi.

Önce tek tek denediler

Otoparka çekilen 30 tonluk su tankerini ilk etapta tek başlarına hareket ettirmeye çalışan Özbahçeci ve Gevrovski, bellerine bağladıkları halatlarla izleyicilerin gözü önünde tankeri hareket ettirmeyi başardılar. Tek başlarına denemeleri başarılı olan sporcular sonra bir araya gelerek 2 adet 30'ar tonluk tankeri sürmeye çalıştılar

7 metre çektiler

Daha önce birçok kez güç denemesi gerçekleştiren ikili, zorlu görev için bellerine bağladıkları halatlarla 60 tonluk tankerleri birlikte hareket ettirmeyi başardılar. Yaklaşık 7 metre boyunca tankerleri çeken Özbahçeci ve Gevrovski başarılı denemelerin ardından izleyicilerden büyük alkış topladı.

Hedefleri uçak çekmek

Güç denemesinin ardından açıklamalarda bulunan Özbahçeci, "Sadece ikimiz çektik. Araçlar boştaydı biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Allah'ın izniyle daha iyisini yapacağız. Tek başımıza daha önce 20 ton çekmiştik. Bu bizim için bir rekor oldu. Artık hedefimiz daha büyük. Traktör, biçerdöver, uçak bulabilirsek çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

TOGG'u kaldırıp, 18 ton TIR çekmişti

Başarılı sporcular daha önceki denemelerinde de yaklaşık 2 buçuk ton ağırlığındaki Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u kaldırıp, 18 tonluk TIR çekmeyi başarmışlardı.

Güç sporcuları, 60 tonluk su tankerini çekti
Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Güç sporcuları, 60 tonluk su tankerini çekti - Son Dakika

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