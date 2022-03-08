Güçlü Kadınlar Şampiyonasına Şehzadeler damga vurdu - Son Dakika
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Güçlü Kadınlar Şampiyonasına Şehzadeler damga vurdu

08.03.2022 19:58
Güçlü Kadınlar Şampiyonasına Şehzadeler damga vurdu

Türkiye Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Avcılar Belediyesi işbirliği ile "Güçlü Kadınlar Muaythai Şampiyonası" heyecanı yaşandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Avcılar Belediyesi işbirliği ile "Güçlü Kadınlar Muaythai Şampiyonası" heyecanı yaşandı. Şampiyonada Şehzadeler Belediyespor'un 4 sporcusu altın madalya kazandı.

Türkiye'nin dört bir yanından 140 elit kadın sporcunun katıldığı 7'den 70'e birçok yaş grubundan ringe çıkan kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü "Güçlü Kadınlar" sloganıyla kutladı.

Şampiyonaya Manisa'yı temsilen davet edilen Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübünden, Emine Gül Güner, Betül Durmuş, Damla Dinçer ve Cemile Aykoç birbirinden güçlü rakipleri ile yapmış oldukları maçlarını kazanarak şampiyon oldu.

Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Akif Özer, "İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak düzenlenen şampiyonada yarışan ve birincilik elde eden dört kızımızı, üzeride emeği geçen, başta her türlü desteğiyle yanımızda olan Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik olmak üzere tüm herkese teşekkür ederek, tüm kadınlarımızın günü kutlarım." dedi. - MANİSA

Güçlü Kadınlar Şampiyonasına Şehzadeler damga vurdu

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İstanbul, Türkiye, Avcılar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güçlü Kadınlar Şampiyonasına Şehzadeler damga vurdu - Son Dakika


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