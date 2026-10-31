Guendouzi'nin 45+1'deki golü Fenerbahçe'yi Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdi

Guendouzi'nin 45+1'deki golü Fenerbahçe'yi Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki maçın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı. Guendouzi'nin 45+1. dakikada attığı gol, sarı-lacivertli ekibin soyunma odasına avantajlı gitmesini sağladı.
Stat: Chobani
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sundberg, Bokele, Akonnor, Rhaldney, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan
Gol: Dk. 45+1 Guendouzi (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 3 Kante, Dk. 42 Semedo (Fenerbahçe), Dk. 39 Antunes (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.
19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.
31. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.
35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
44. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.
45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
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