Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco\'nun yanına gitti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, dün takım arkadaşlarıyla tanışarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tesislerde herkesle tek tek selamlaşan Fransız futbolcu, çalışmanın tamamında yer aldı.
Antrenman sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile kısa bir toplantı yapan Guendouzi'nin, bugün oynanacak derbi için forma talebinde bulunduğu öğrenildi. Fiziksel durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli oyuncunun, moral olarak da yüksek olduğu ifade edildi.
Guendouzi'nin, Galatasaray ile oynanacak kritik finalde şans verilmesi halinde sahaya çıkmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı. Fransız oyuncunun, hocasına şu sözlerle mesaj verdiği belirtildi:
"Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım."
Guendouzi'nin Can Bartu Tesisleri'nde yapılan taktik ağırlıklı antrenmana dahil olduğu ve kısa sürede takıma uyum sağladığı belirtildi. Fransız orta sahanın sempatik tavırlarıyla da dikkat çektiği kaydedildi.
Haberde Guendouzi'nin Fenerbahçe'den sezon başına 6 milyon euro kazanacağı bilgisi de yer aldı. Oyuncunun sarı-lacivertli kulübe 30 milyon euro bedelle imza attığı ifade edildi.
