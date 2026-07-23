Guidetti: Türkiye'nin VNL'deki Şansı Yüksek - Son Dakika
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Guidetti: Türkiye'nin VNL'deki Şansı Yüksek

23.07.2026 15:17
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Kanada antrenörü Guidetti, Türkiye'yi tebrik ederek turnuvayı kazanma şansının yüksek olduğunu belirtti.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Türkiye'ye 3-1 mağlup olan Kanada Milli Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Guidetti, "Türkiye'yi kutluyorum, elbette bu tür maçlarda büyük bir tecrübeye sahipler. Oyuncuları yıl boyunca, hem kışın hem de yazın bu tarz maçlar oynuyor. Oyuncularımın birçoğu için bu oynadığımız ilk önemli çeyrek final maçıydı, onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Üçüncü sete kadar oyunumuzu çok iyi bir seviyede tuttuk. Sonra Vargas servis ve hücumlarıyla devreye girdi. Onu durduramadık ve oyun seviyemiz düştü. Yine de oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum çünkü çok büyük bir gelişim gösterdik. Bizim için bu seviyede oynamak bile başlı başına harika bir şey." ifadelerini kullandı.

Kanada başantrenörü Guidetti, Türkiye'nin turnuvadaki başarısı için şunları söyledi:

"Bence Türkiye'nin turnuvayı kazanma şansı yüksek. Vargas gibi bir pasör çaprazınız olduğunda, elbette her şeyi kazanmak için oynarsınız. Türkiye şu an çok iyi gidiyor. Vargas harika bir formda, bu yüzden Türkiye'nin turnuvayı kazanabileceğine inanıyorum."

Kaynak: AA

Türkiye, Kanada, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guidetti: Türkiye'nin VNL'deki Şansı Yüksek - Son Dakika

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