Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray forması giyen ve kadroda pek düşünülmeyen Ahmed Kutucu'yu kiralamak istiyor.
Gaziantep FK yönetimi, genç oyuncu ve sarı-kırmızılı kulüp ile görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde, Kutucu'nun kiralık olarak kırmızı-siyahlı formayı giymesi bekleniyor.
Ahmed Kutucu geçtiğimiz kış transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da şu ana dek beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun - Son Dakika
