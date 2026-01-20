Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılmak istediği aktarılan Rafa Silva için Benfica cephesinden önemli bir adım geldi. Benfica'nın sportif direktörü Mario Branco'nun, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldiği kaydedildi.
Rafa Silva'nın Portekiz'e dönmek istediği belirtilirken, Benfica ile Beşiktaş'ın transferde büyük oranda uzlaştığı ifade edildi. Mario Branco'nun İstanbul'da yapacağı son temasların ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.
Haberde, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın bonservisinden bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro gelir elde etmesinin öngörüldüğü belirtildi. 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 5 gol atıp 3 asist yaptı.
