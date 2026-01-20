Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi - Son Dakika
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
20.01.2026 08:04
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılık süreci hız kazandı. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği belirtilirken, tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılmak istediği aktarılan Rafa Silva için Benfica cephesinden önemli bir adım geldi. Benfica'nın sportif direktörü Mario Branco'nun, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldiği kaydedildi.

ANLAŞMA BÜYÜK ORANDA TAMAM

Rafa Silva'nın Portekiz'e dönmek istediği belirtilirken, Benfica ile Beşiktaş'ın transferde büyük oranda uzlaştığı ifade edildi. Mario Branco'nun İstanbul'da yapacağı son temasların ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 7 MİLYON EURO

Haberde, Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın bonservisinden bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro gelir elde etmesinin öngörüldüğü belirtildi. 32 yaşındaki Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 5 gol atıp 3 asist yaptı.

Spor

