Gülşah Duman Bıçakçı'nın Sözleşmesi Yenilendi

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda 33 yaşındaki oyun kurucu Gülşah Duman Bıçakçı'nın sözleşmesinin bir yıllığına yenilendiği duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Gülşah Duman Bıçakçı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon siyah-beyazlı formayla 20 maça çıktı.
