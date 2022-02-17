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Gülsüm Ağaç Avrupa yolcusu - Son Dakika

Gülsüm Ağaç Avrupa yolcusu

17.02.2022 18:42
Gülsüm Ağaç Avrupa yolcusu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 4-6 Şubat tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen şampiyonada Ünyeli Sporcu Gülsüm Ağaç +70 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 4-6 Şubat tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen şampiyonada Ünyeli Sporcu Gülsüm Ağaç +70 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Aydın Kuyumcu, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanan başarılı sporcu Gülsüm Ağaç'ı tebrik ederek, başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

"Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek"

Uluslararası düzenlenecek yarışmalarda genç sporcu Gülsüm Ağaç'ın Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil edeceğini söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Aydın Kuyumcu, "Bundan sonra çıkacağı yarışmalarda sporcumuza başarılar diliyorum. Bizlerden ve sporcularımızdan desteklerini esirgemeyen İl Spor Müdürümüz Mustafa Genç ve Ünye Kaymakamız Ayhan Işık'a teşekkür ediyorum" dedi.

Daha öncesinde Türkiye üçüncülüğü ve ardından Türkiye ikincisi hatırlatan sporcu Gülsüm Ağaç, "Bu başarımda antrenörlerimin katkısı çok büyüktür. İnşallah bu derecelerin devamı gelecektir. Bu gibi başarılar hepimizin başarısıdır. 2018 yılından beri bu sporun içindeyim. Hedefim bu başarıyı daha da ileriye taşımak" şeklinde konuştu.

Hırvatistan'da yapılacak olan müsabakada başarılı sporcunun Türkiye'yi ve Ünye'yi temsil edeceğini söyleyen Judo antrenörü Suat Akman ise emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ORDU

Gülsüm Ağaç Avrupa yolcusu
Gülsüm Ağaç Avrupa yolcusu
Gülsüm Ağaç Avrupa yolcusu

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Türkiye, Judo, Ordu, Ünye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gülsüm Ağaç Avrupa yolcusu - Son Dakika Spor


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