Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 1. haftasında Gültepespor rakibi Sarız Anadoluspor'u 4-2 yenerek sezona 3 puanla başladı. 6 golün atıldığı zorlu doksan dakika büyük heyecana sahne oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Ahmet İnci, Ahmet Hakan Güder
Gültepespor: Fatih Alıcı, Yunus Daylak (Eren dk. 56), Emirhan Uzun (Seyit dk. 65), Alihan Soyak (Hasan Efe dk. 65), Hasan Narin, Dedehan Durmuş, Onur Taha Dağlar, M. Samet Çakır, Halis Barbaros (Emir Duman dk. 56), Ömer Bozkuş, Engin Yakut (Şeref Eren dk. 23)
Sarız Anadoluspor: Zabit Can Güneş, Fatih Aslan, Ferdi Yılmaz, Selçuk Güner, Yusuf Öztürk, M. Enes Öztürk, Erdem Demir, Bayram Kılıç, Mustafa Bartu (Y. Emre dk. 48), Mustafa Yıldırım, (Y. Alperen dk. 67), M. Gazi Öztürk
Goller: Ömer Bozkuş (dk. 45), Halis Barbaros (dk. 55) Hasan Narin (dk. 68, 90+3) (Gültepespor), Erdem Demir (dk. 40), Muhammed Gazi Öztürk (dk. 61) (Sarız Anadoluspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Gültepespor Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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