Gümüşdağ'dan Futbol Gerginliğine Eleştiri - Son Dakika
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Spor

Gümüşdağ'dan Futbol Gerginliğine Eleştiri

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, futbol gerginliğinin marka değerine katkı sağlamadığını vurguladı.

15.12.2024 23:05
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, ülke geleninde futbolu 3 kulüp üzerine değil, genele yaymak gerektiğini söyleyerek, "Bu gerginliğin futbolun marka değerine hiçbir katkısı yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yüksek bir tempolu bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Başakşehir adına bakıldığında müsabakayı 60 dakika 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Ba'nın yaptığı hareketi hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Dzeko'ya yaptığı hareket direkt kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle bir tavır içerisinde olmasını doğru bulmuyorum. Gereken cezayı da vereceğim. Bakıldığında tempolu bir maç, Fenerbahçe'nin de bizim de puan almamız gereken bir maçtı. Bakıldığı zaman 3 gün arayla oynadığımız 3. maçımız. Gene Beşiktaş maçı öncesi 3 gün, bu maç öncesi 3 gün. 3 gün arayla 3. maçımızı oynuyoruz. Heidenheim ile geçtiğimiz gün yüksek tempolu bir maç oynadık. 3. gün yine bu maça çıktık. Baktığınızda 5 sakatımız var. Ömer Ali Şahiner, Serdar, Keny, kalecimiz Muhammed var. Bugün 3. kalecimizle oynadık. Oyuncular 5 sakatın olmasına rağmen burada güzel bir mücadele sergilediler. Şimdi hedefimiz Belçika ekibiyle oynayacağımız maçla birlikte devam mı tamam mı maçı olacak. Brugge'da bir galibiyet alıp, UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a kalmak istiyoruz. Avrupa maçlarına Futbol Federasyonu daha hassasiyet göstermelidir. Bu maç özelinde söylemiyorum. Zaten bu maçın pazartesi gününe alınma ihtimali yoktu. Perşembe maç vardı. Diğer maçlar 3 gün arayla oynandı. 1 gün sonrada oynanabilirdi. Çünkü Avrupa maçlarındaki puanlar, ülke puanı için milli maçlar kadar önemlidir. Dolasıyla buna dikkat etmek lazım. Ben oyuncularımı, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İki taraf da güzel bir mücadelede sergiledi" ifadelerini kullandı.

"Bu tip maçlarda oyuncular kendilerini göstermek ister"

Oyun içinde gerginliğin sürekli yükseldiğinin hatırlatılması üzerine Gümüşdağ, "Bu tip maçlarda oyuncular kendilerini göstermek ister. Şu an olan bir şey değil, bu her zaman olan bir şeydir. 10 kişi kalmak oyunu biraz gerdi. Ba'nın yaptığı arkadaşlarının 60 dakika 10 kişi mücadelede etmesini gerektirdi. Belki biraz gerginlik ondadır. Onun dışında bence çocuklar elinde gelen mücadeleyi gösterdiler. 5 sakat, 3 gün arayla maç oynadık. Bu hiç kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu gerginliğin futbolun marka değerine hiçbir katkısı yok"

Son dönemde futbolda gerginliğin yüksek olmasının nedeninin sorulmasını üzerine Gümüşdağ, "Ben sezon başladığından beri açıklama yapmadım. Sezonu bitirdiğimiz de gereken görüşlerimizi beyan ederiz. Bu gerginlik ne Fenerbahçe'ye, ne Galatasaray'a bir fayda sağlamıyor ve değer katmıyor. Bu gerginlikler bugün değil, bu gerginlikler her var. Bu gerginliğin futbolun marka değerine hiçbir katkısı yok. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Türk futbolunda top oynamıyor. Diğer takımların durumunu da değerlendirmek lazım. Türk futbolunda gece gündüz sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinde tartışırsak diğer kulüplerin de alın teri var. Dolasıyla hakemler sadece bu maçlarda hata yapmıyor. Bu konulara girmek istemiyorum. Milli takıma hazırladığımız genç bir kaleci 60. dakikada sarı kart görüyor. Bizim statta 90+3. dakikada verirler. Oyuncuları kazanmak gerekiyor. Özellikle bu gençlere daha tahammül etmemiz gerekiyor. Bu oyuncular milli takıma hazırlanan çocuklar. Genel olarak performansların sezon başından beri iyi olduğunu söyleyemem" şeklinde konuştu.

"Biraz daha futbolu 3 kulüp üzerinde değil, genele yaymak lazım"

Hakem hatalarının sadece 3 kulüp nezdinde konuşulmaması gerektiğini dile getiren Başkan Gümüşdağ, "Hakem hataları her maçta oluyor. Aynı şekilde Avrupa'da bu haftanın tek galibi Başakşehir oldu. Dolasıyla bunlar önemli şeyler. Biraz daha futbolu 3 kulüp üzerinde değil, genele yaymak lazım. Bütün kulüplerimiz kıymetlidir. Herkes büyük emek veriyor" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gümüşdağ'dan Futbol Gerginliğine Eleştiri - Son Dakika

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