- Gümüşhane'de çocuklara özel Gençlik Spor Festivali düzenlendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de çocuklar için düzenlenen Gençlik Spor Festivali, çocukların yanında aileleri tarafından da büyük ilgi gördü.

Gümüşhane Valiliği'nin öncülüğünde Gümüşhane Belediyesi'nin destekleri ve Herkes İçin Spor Federasyonu'nun katkılarıyla Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte Gençlik Spor Festivali düzenlendi. Yoğun geçen eğitim döneminin ardından çocukların hem eğlenmesi hem de spora teşvik edilmesi amacıyla organize edilen etkinlikte, 18 farklı parkur kurularak çocuklara keyifli anlar yaşatıldı. Gün boyu sürecek etkinliklerde çocukların yanı sıra aileleri de eğlenceli anlar yaşadı.

Çocukların spora teşvikinin çok önemli olduğunun altını çizen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, "Özellikle çocuklarımızın, yavrularımızın yoğun bir ders döneminden sonra, böyle güzel bir etkinlikle buluşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bununla birlikte aileler olarak, anne babalar olarak bugün belki de en önemli sıkıntı çektiğimiz alanlardan bir tanesi obezite diğeri de dijital bağımlılık. Öncelikle tabii bu alanlardaki muzdaripliğimizin en güzel çözüm noktalarından bir tanesi de, çocuklarımızın bir spor dalına ve bununla birlikte bir sanat dalına yönlendirilmesi olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda da yaklaşan yaz sezonunda bütün katılan çocuklarımızın, yaz spor okullarına, yine gençlik merkezlerindeki yaz okullarına yönlendirilmesi noktasında kayıtlarını da aldık. Özellikle kurduğumuz parkurlarda bugün yaklaşık 18 tane parkur kurduk. Çocuklarımız doyasıya eğlendiler, güzel bir gün geçirdiler ve yoğun bir ilgi oldu. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.

"Ailemle geldim ve çok eğlendim"

Etkinliğe katılmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Serra Bal (9), "Bugün burada tenis oynadım, basketbol oynadım, ok attım. Sonra top oynadım, şişme havuza girdim. Çok güzeldi. Ailemle geldim, çok eğlendim. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eymen Ağa Pehlivan da, "İlk önce mas güreşine katıldık, ok atışı yaptık, futbol oynadık. Ailemle geldim buraya çok eğlendim, en çok badminton oyunundan zevk aldım. Tüm Gençlik Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Zeynep Dilruba Karadağ ise, "Burada çok güzel oyunlar oynadık, güzel geçti çok eğlendim, çok güzel şeyler vardı" dedi.