Gümüşhane\'de Geleneksel Okçuluk Müsabakaları

Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları faaliyet programı kapsamında, gençler yıldızlar ve küçükler kategorilerinde organize edilen müsabakalar, Yeni Şehir Stadyumu'nda başladı.

İki gün sürecek müsabakalarda, 14 ilden 400 sporcu yarışacak.

Geleneksel Türk Okçuluğu Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Yıldırım, kategorilerinde ilk dörde giren sporcuların Sivas'ta gelecek ay yapılması planlanan final yarışmalarına katılmaya hak kazanacağını söyledi.