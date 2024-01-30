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Gümüşhane'de Zigana Dağı'nda Yeni Sporcular Yetişiyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de Zigana Dağı'nda Yeni Sporcular Yetişiyor

Dünyaca ünlü kayakçı Muzaffer Demirhan'ın memleketi olan Gümüşhane'de, Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda yeni sporcular yetiştiriliyor. Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz kayak kursunda, 2 antrenör eşliğinde toplam 64 sporcu eğitim alıyor. Eğitmenler, 7-10 yaş arası çocukların kayakta daha başarılı olduğunu belirtiyor. Kayak antrenörü İlker Bayram Öğretmek, Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde geleceğin sporcularına kayak eğitimleri verdiklerini söylüyor. Gümüşhane'nin ünlü kayakçısı Muzaffer Demirhan'ın başarılarından ilham aldıklarını ifade eden Öğretmek, gençleri kayak yapmaya davet ediyor.

Gümüşhane\'de Zigana Dağı\'nda Yeni Sporcular Yetişiyor
30.01.2024 - 13:01,
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Dünyaca ünlü kayakçı Muzaffer Demirhan'ın memleketi olan Gümüşhane'de yeni sporcular Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda yetiştiriliyor.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler için ücretsiz kayak kursu düzenledi. Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı'nın 2 bin 100 metre rakımında bulunan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler, 2 antrenör eşliğinde yapılıyor.

Toplam 64 sporcunun katıldığı eğitimlerde 2 antrenör günlük 16 öğrenciye eğitim verirken, eğitmenler 7-10 yaş arası çocukların kayakta daha başarılı olduğunu söyledi.

Kayak antrenörü İlker Bayram Öğretmek, bu sezon kar kalınlığının ideal seviyede olduğu Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde 2 antrenör olarak geleceğin sporcularına kayak eğitimleri verdiklerini belirterek, "22 Ocak'ta eğitimlere başladık. Şu anda da devam ediyoruz. Sporcu sayımız 64. 8'er kişilik gruplar halinde toplam 16 kişiye günlük kurs veriyoruz. 7 ile 10 yaş arasında çocuk kayağı öğrendiği zaman ileriki senelerde daha başarılı olabiliyor" dedi.

Gümüşhane ve kayak denince akla gelen ilk ismin Muzaffer Demirhan olduğunu kaydeden Öğretmek, "Bizim kadar malzemesi yoktu, bizim kadar kayağı yoktu ama otostopla Erzurum'a gider yarışlara girerdi. Aracı bile yoktu. Buna rağmen çok büyük başarılar elde ederdi Muzaffer amca. Biz de onu şu anda örnek alıyoruz. Ona yaraşır bir şekilde kayakçılar yetiştirmeye çalışıyoruz. Muzaffer amcanın kendisine Allah rahmet eylesin, çok büyük bir kayakçıydı. Hatta Gümüşhane'de, Türkiye'de değil, yurt dışında bile kendisinin büyük başarıları vardı, olimpiyatlara katılmıştı. Çok büyük, çok başarılı bir kayakçıydı Muzaffer amca" diye konuştu.

"Bilgisayar başında zaman geçirmeyi seven Z kuşağını Zigana'ya kayak yapmaya davet ediyorum"

Eğitimlere katılan Zeynep Tanguroğlu ise kayak yapmayı çok sevdiğini ve çok eğlenceli bir spor olduğunu dile getirerek, "Kayak hocalarımız da çok iyi hocalar. Onlarla daha hızlı sürmeyi öğrendiğimiz için daha zevkli oluyor. Kayağı çok seviyorum, çok güzel bir spor bence" ifadelerini kullanırken, lise öğrencisi Muhammet Emre Atalay da, "Sömestr tatili fırsatıyla buraya kayak yapmaya geliyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Yeni gelen öğrenciler de var. Onlar da öğreniyorlar. Benim de içinde bulunduğum Z kuşağı daha çok bilgisayar başında zaman geçirmeyi seven bir kuşak, çok aktif değil. Onları buraya kayak yapmaya davet ediyorum. Gençlik Spor'a başvurup yanımıza gelebilirler" cümlelerine yer verdi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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