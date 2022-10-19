Gümüşhane spor haberleri... Uşakspor, Gümüşhane karşısında uzatmalarda turladı - Son Dakika
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Gümüşhane spor haberleri... Uşakspor, Gümüşhane karşısında uzatmalarda turladı

19.10.2022 16:38
Gümüşhane spor haberleri... Uşakspor, Gümüşhane karşısında uzatmalarda turladı

Gümüşhane yerel spor haberine göre Erhan, Cenk (Dk. 112 Sefa), Doğan, Mehmet, Oğulcan (Dk. 46 Resul), Onurcan, Murad Han (Dk. 79 İbrahim Demir), Sefer (Dk. 63 Şamil), Cem (Dk. 84 Ahmet), Berke Doğukan (Dk.

STAT: Uşak 1 Eylül

UŞAKSPOR: İbrahim Bağcı - Erhan, Cenk (Dk. 112 Sefa), Doğan, Mehmet, Oğulcan (Dk. 46 Resul), Onurcan, Murad Han (Dk. 79 İbrahim Demir), Sefer (Dk. 63 Şamil), Cem (Dk. 84 Ahmet), Berke Doğukan (Dk. 46 Muzaffer)

GÜMÜŞHANE SPORTİF: Gürkan - Emre, Mustafa Aydoğan, Mücahit, Tayfun, Berat (Dk. 73 Mikail), Samet Erdem (Dk. 73 İbrahim), Hakan Yakup (Dk. 90 İzlem), Rıfat Can (Dk. 62 Kaan), Kürşat (Dk. 46 Nasrullah), Murat (Dk. 103 Nebi)GOLLER: Dk. 35 Cem, Dk. 69, Dk. 105 Muzaffer, Dk. 111 Şamil (Uşakspor) - Dk. 56 Samet Erdem, Dk. 75 İbrahim (Gümüşhane)

SARI KARTLAR: Muzaffer, Erhan, Doğan, Cenk (Uşakspor), Emre (Gümüşhane)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da Uşakspor, kendi sahasında normal süresi 2-2 biten maçta Gümüşhane Sportif'i uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederek tur atladı. Ev sahibi ekip 35'inci dakikada Cem'in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım 56'ncı dakikada Samet Erdem'le skora denge getirdi: 1-1. Uşakspor, 69'uncu dakikada Muzafferle bir gol daha bulurken, Gümüşhane Sportif bu gole 75'inci dakikada İbrahim'le yanıt verdi: 2-2. Maçta 90 dakika sonunda 2-2'lik eşitlik bozulmazken, 105'inci dakikada tekrar sahneye çıkan Muzaffer takımını yeniden öne geçirdi: 3-2. Müsabakada son sözü Uşakspor adına 112'nci dakikada Şamil söyledi: 4-2.


- Uşak
Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Gümüşhane spor haberleri... Uşakspor, Gümüşhane karşısında uzatmalarda turladı - Son Dakika

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