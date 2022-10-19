Gümüşhane spor haberleri... Uşakspor, Gümüşhane karşısında uzatmalarda turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da Uşakspor, kendi sahasında normal süresi 2-2 biten maçta Gümüşhane Sportif'i uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederek tur atladı. Ev sahibi ekip 35'inci dakikada Cem'in golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım 56'ncı dakikada Samet Erdem'le skora denge getirdi: 1-1. Uşakspor, 69'uncu dakikada Muzafferle bir gol daha bulurken, Gümüşhane Sportif bu gole 75'inci dakikada İbrahim'le yanıt verdi: 2-2. Maçta 90 dakika sonunda 2-2'lik eşitlik bozulmazken, 105'inci dakikada tekrar sahneye çıkan Muzaffer takımını yeniden öne geçirdi: 3-2. Müsabakada son sözü Uşakspor adına 112'nci dakikada Şamil söyledi: 4-2.

Kaynak: DHA

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