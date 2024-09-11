Berat Yıldırım Dünya 3.'sü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Berat Yıldırım Dünya 3.'sü Oldu

Berat Yıldırım Dünya 3.\'sü Oldu

Gümüşhaneli bilek güreşi sporcusu Berat Yıldırım, arkadaşıyla girdiği iddia sonucu başladığı sporunda dünya 3.'sü oldu. Yıldırım, 55 kilogram büyük erkekler sağ ve sol kolda başarılı performans sergiledi.

11.09.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhaneli bilek güreşi sporcusu arkadaşıyla girdiği iddia sonucu başladığı bilek güreşi sporunda dünya 3.'sü oldu.

15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Berat Yıldırım (23), 55 kilogram büyük erkekler sağ ve sol kolda dünya 3.'sü oldu. Bilek güreşine atıcılık sporuyla ilgilendiği bir dönemde arkadaşıyla girdiği bir iddia sonucu başladığını ifade eden Yıldırım, kısa sürede Türkiye ve dünya çapında kendi branşında birçok başarı elde etti. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten 23 yaşındaki sporcu, antrenörü ve ailesinin de desteğiyle bu hedefini de gerçekleştireceğinin sözünü verdi.

Berat Yıldırım: "Bir iddiayla başladığım sporda Avrupa şampiyonu oldum"

Antrenörü Davut Altuntaş ve ailesinin her zaman destekçisi olduğunun altını çizen milli sporcu Berat Yıldırım, "12 yaşında bilardo oynayarak spora başladım. Daha sonra atıcılık sporuna başladım, 2 senelik bir serüvenin ardından bir arkadaşımla bilek güreşini yaparsın, yapamazsın diye iddiaya girdik. O hevesle ve hırsla başladığım bu sporda ilk senemde Türkiye 3.'sü oldum. 2019'da Avrupa şampiyonu oldum. Bu süreçte en çok Davut Altuntaş antrenörüm bana destek oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü o olmasaydı ben buralara gelemezdim. Bir antrenörden çok bir ağabey bir kardeş olarak her zaman maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Ailem de bu konuda bana çok destek oldu. Özellikle ağabeyim yine maddi ve manevi olarak her türlü yanımda durdu. En son Slovakya Bratislava'da gençlerde Avrupa şampiyonu oldum ayrıca hem gençler ve büyükler kategorisinde yarışıp gençlerde şampiyon oldum. Geçtiğimiz günlerde Moldova'nın Kişinev şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 55 kilogram sağ kol, sol kolda dünya 3.'sü oldum. Gençler kategorisinde sol kolda Avrupa şampiyonu oldum, sağ kolda da Avrupa ikincisi oldum. Büyüklerde de aynı şekilde sol kolda şampiyon oldum, sağ kolda dünya 3.'sü oldum. Şampiyonadan 4 madalyayla döndüm. Arkadaşımla iddia uğruna başladığım sporda Avrupa şampiyonu ve dünya 3.'sü oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.

Yusuf Yıldırım: "Sayısız derecede derece elde etti, gurur duyuyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik lideri ve aynı zamanda Berat Yıldırım'ın ağabeyi Yusuf Yıldırım, "Berat 12 yaşından beri sporla uğraşıyor, ilk olarak bilardo, atıcılık gibi çeşitli spor branşlarından başladı. Biz de kendisine her zaman destek olduk. O esnada bilek güreşine de bir heves yaptı ve gönül verdi bundan 6-7 yıl önce. Sayısız derecede Türkiye şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları ve dünya 3.'lüğü elde etti. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah başarılarının da daim olmasını istiyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berat Yıldırım Dünya 3.'sü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:45 Beşiktaş’a şok Semih Kılıçsoy antrenmana çıkmadı Beşiktaş'a şok! Semih Kılıçsoy antrenmana çıkmadı
16:22 Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
16:18 Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar’ın durumu nasıl Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi
16:13 İmzaların atılması an meselesi Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
16:12 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 11:02:36. #1.11#
SON DAKİKA: Berat Yıldırım Dünya 3.'sü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement