Günay Güvenç\'in hakem Yasin Kol\'a söylediği sözler ortaya çıktı: Sıkıyorsa gir içeri

2-1 Galatasaray'ın kazandığı Alanyaspor-Galatasaray maçında sonuç ya da hakem kararları değil, karşılaşmanın devre arasında yaşananlar yine gündeme oturdu.

DEVRE ARASINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Üstelik, Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç ile Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, kırmızı kart gördü. İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasıyla Galatasaraylılar, hakem Yasin Kol'un yanına giderek sitemde bulunmak istedi. Sahadan tünele girişte, sarı-kırmızılıların, Kol'a yanaştığını gören jandarma, tarafların bir araya gelmesine engel olmaya çalıştı.

"KUL HAKKI YİYORSUN"

Bu sırada içeriye doğru yürüyen hakem Yasin Kol'u hedef alan Günay'ın, "Kul hakkı yiyorsun. Sıkıyorsa gir içeri" dediği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nun duruma müdahale ettiği, ardından da ikili arasında küfürlü tartışma yaşandığı vurgulandı. Hakem Yasin Kol'un da bu nedenle hem Günay'ı hem de Çavuşoğlu'nu ihraç ettiği ifade edildi.

Galatasaray kalecisi, olayın sadece ikili diyalogdan ibaret olduğunu belirterek, "Hakemlik bir şey yoktu. Ben hakeme küfür etmedim. Öyle bir şey olsa dik durur söylerim. Yapıp kaçacak biri değilim. Hakemin raporunda da küfür olamaz" diye konuştu.

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu da katıldığı televizyon programında, "İkinci yarı başlarken dördüncü hakem geldi ve 'Hakem sizi attı' dedi. Günay şaşırdı. Aramızda bir şey olmadı. 4. hakeme sorduk, 'Ben gerideydim, görmedim' dedi. İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. TFF; Günay ve benim adıma bu cezayı düzeltmeli" dedi.