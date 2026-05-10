Günay Güvenç: Pes Etmeyeceğim
Günay Güvenç: Pes Etmeyeceğim

10.05.2026 03:50
Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, pes etmeyeceğini ve gelecekteki hedeflerine odaklandığını söyledi.

GALATASARAY'IN tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, "Ben kendime güveniyorum. Hiçbir zaman da pes etmeyeceğim. Her zaman elimden geleni yapacağım. Bazen iyi olur bazen kötü olur. Ama çok çalışarak o güzel günlerime geri dönmek isterim" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Mutluluğunu dile getiren Günay Güvenç, "3 tane kızım var. 3'üncü şampiyonluğumuz. Ben olmadan 1 şampiyonluk vardı. Toplam 4 oldu. Demek ki bana 1 çocuk yapmak daha mı düşüyor acaba. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYECEĞİM'

Takım için her zaman elinden geleni yapacağını söyleyen Günay, "Aslında bugünün konusu değil ama inişler çıkışlar var. Takımın da öyle. Benim kişisel de inişlerim çıkışlarım oluyor. Her zaman her şey güzel gitmiyor maalesef. Ama ben kendime güveniyorum. Hiçbir zaman da pes etmeyeceğim. Her zaman elimden geleni yapacağım. Bazen iyi olur bazen kötü olur. Ama çok çalışarak o güzel günlerime geri dönmek isterim" ifadelerinde bulundu.

'GELECEKTE NE OLUR HAYIRLISI'

Geleceğiyle ilgili gelen soruya ise Günay Güvenç, şöyle cevap verdi:

"Şu an bununla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Şu an buradayım. Hocalarımız kadro yapılanmasını yapıyorlar. Ona göre her şey belirleniyor ama bu bugünün konusu değil. Şu an buranın kontratlı oyuncusuyum. Gelecekte ne olur hayırlısı."

Kaynak: DHA

