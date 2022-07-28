Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan: Gündemi performansımla, sahada yaptıklarımla meşgul etmek isterdim - Son Dakika
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Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan: Gündemi performansımla, sahada yaptıklarımla meşgul etmek isterdim

28.07.2022 11:08
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan: Gündemi performansımla, sahada yaptıklarımla meşgul etmek isterdim

"Günden güne iyi olan, günden güne gelişen, değişerek gelişen bir Galatasaray var"Ben hala buradayım, bana o cezaları verenlerin hiçbiri kalmadıSerhan TÜRK - AVUSTURYA, - Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Ben hala buradayım, bana o cezaları verenlerin hiçbiri kalmadı" dedi.

"Günden güne iyi olan, günden güne gelişen, değişerek gelişen bir Galatasaray var"

Ben hala buradayım, bana o cezaları verenlerin hiçbiri kalmadı

Serhan TÜRK - AVUSTURYA, - Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Ben hala buradayım, bana o cezaları verenlerin hiçbiri kalmadı" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray'ın İtalyan ekibi Salernitana ile 1-1 berabere kaldığı özel maçın ardından Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu. Salernitana maçında galip gelecek pozisyonları yakaladıklarını ifade eden Çağlayan, "Taktiksel olarak iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Rakip geriden oyun kurmak istiyordu, analizlerde bunu gördük. Biz de geriden oyun kurmalarına engel olduk. Hatta attığımız golde de dönen topta iyi bir kontra yakaladık ve golü attık" diye konuştu.Her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirten Sarı-kırmızılı oyuncu, "Günden güne iyi olan, günden güne gelişen, değişerek gelişen bir Galatasaray var. Aramıza katılan arkadaşlarımızla daha da güçleniyoruz. İnşallah bu sezon taraftarlarımızın gurur duyacağı, oynadığı oyundan mutlu olacağı bir Galatasaray olacak" ifadelerini kullandı.İyi bir maç geçirdiğini vurgulayan Oğulcan, "Benim için de iyi bir maç oldu. Hocamın oynattığı pozisyonlarda elimden geleni yapıyorum. Maçın genelinde de iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Haris Seferovic'in de ikinci maçı ve ikinci golü oldu. Ben de ikinci golünün pasını verdim. Aramıza katılan gerçekten çok kariyerli, çok iyi oyuncular var. Haris de, Dubois ve Sergio Oliveira da uyum sağladı. Dediğim gibi günden güne çok daha iyi olan, önde basan, pres yapan, kaybettiği yerde topu tekrar kazanan ve Galatasaray taraftarının hoşuna gidecek bir takım olacağımızı düşünüyorum. İnşallah yanılmam" şeklinde konuştu."Okan hoca her zaman önde baskı istiyor" diyen Oğulcan, "Okan hoca her zaman önde pres yapmamızı istiyor. Önde baskı yapmamızı istiyor. Topu kaybettiğimiz yerde baskıyla karşılık vermemizi istiyor. Biz de hocamızın direktifleri doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. İkinci kamptayız, bu kampı da iyi geçirerek ligin ilk maçı olan Antalya spor deplasmanında hazır bir Galatasaray olacağız" dedi.

Aldığı ceza ile futboldan bir süre uzak kaldığını ifade eden Oğulcan, "Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmak istemiyorum ama tek şunu söyleyebilirim. Başıma gelen şeyleri tüm spor kamuoyu gördü. Hatta geçen seneki röportajımda Türk spor kamuoyundan özür dilemiştim. Gündemi performansımla, sahada yaptıklarımla meşgul etmek isterdim. Ama ben hala buradayım ve bana o cezaları verenlerin hiçbiri kalmadı, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan: Gündemi performansımla, sahada yaptıklarımla meşgul etmek isterdim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan: Gündemi performansımla, sahada yaptıklarımla meşgul etmek isterdim - Son Dakika
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