Güneş'ten 2026 Dünya Kupası Umudu - Son Dakika
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Güneş'ten 2026 Dünya Kupası Umudu

07.06.2026 16:15
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Şenol Güneş, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselebileceğimize inanıyor ve Türk futbolunu değerlendiriyor.

A Milli Futbol Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yakalayan millilerin eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yolunun açık olduğunu söyledi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu'na katılan Şenol Güneş, 24 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması sevincini yaşatan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, yönetim kuruluna, teknik direktörü Vincenzo Montella'ya, oyunculara ve teknik ekibe herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

Şenol Güneş, Türk futbolu olarak Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu, bazı sorunlar olsa da uluslararası alanda yarışmacı olma adına iyi yolda gidildiğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı ile 2002 Dünya Futbol Kupası'nda üçüncü olduklarını hatırlatan Şenol Güneş, "2002 yılında Dünya Kupası'na giderken yalnızdık, dönerken kalabalıktık. O dönemde 'Dünya futbolunda 'yarışmacı' olduk, dünya futbol ülkesi olarak üçüncü olduk' demiştim. Evet üçüncü olduk ama dünya futbol ülkesi olarak tescillenemedik." dedi.

Bu nedenle Türk futbol yapısının iyi analiz edilmesi, değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Ekonomi, idari, teknik, hukuk, kulüplerin yapısı, antrenörler, oyuncular, yöneticiler, medya, hakemler ne durumda hepsini değerlendirip, 2026 Dünya Kupası sonrası tekrar bir araya gelip 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapmak zorundayız. Bunun içerisine ekonomi, idari her şeyi koyabilirsiniz. TFF Başkanının da yönetimini bu yönde sevk ettiğini görüyoruz. Daha önceki yönetimler de iyi işler yaptı; hocalar da oyuncular da herkes, hepimiz.. Önemli olan bu ülkenin başarıyı yakalaması, bu ülke insanının mutlu olması. Hakkari'de de Edirne'de de insanımız futbol başarısından mutlu olabiliyor. Bu mutluluğu sağlayan sizlerin vasıtasıyla oyuncularımız, personelimiz, çalışan herkese teşekkür etmek gerekiyor."

"Dünya Kupası'nda çeyrek final mümkün"

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yolunun açık olduğunu vurgulayan Güneş, "2026 Dünya Kupası'na 48 takım katıldığı için ilk 3'e girme şansımız da fazla olduğu için, kağıt üzerinde kendimizi birinci görüyoruz ama ilk 3'e girdiğiniz zaman da büyük ihtimalle çıkabileceğiniz bu grupta çeyrek finale kadar gidişimizin mümkün olduğunu söylüyorum. Ama ben hayatım boyunca öyle bakmışımdır; merdivenin ilk basamağı gruptan çıkmaktır, ondan sonra diğer maçlardır. Bu takımda oynayan tüm oyuncularımız genç ama Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan, tecrübeli oyuncular. Hocamız da Dünya Kupası'na daha önce gitmişti, 2002'de oyuncu olarak tecrübesi var." diye konuştu.

Türkiye'nin kupada iz bırakacağını ve örnek olacağını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"TFF Başkanının da heyecanı var. Hiçbir sorunu dışarıya yansıtmadan gruplardan çıkarak Dünya Kupası'na katıldık. Umarım orada herhangi bir sorun olmayacaktır. O konuda da yönetime ve başkana çok iş düşüyor. Çünkü buraya katılmak önemliydi, birinci aşama. Katıldıktan sonra iyi temsil etmek, ilkeli davranışlarımız örnek olmalı çünkü bir ülkenin görüntüsünü siz çiziyorsunuz. En büyük tanıtım da bu olaydır. Sahada oynadığımız oyunla, davranışlarımızla da olumlu izler bırakacağımızı düşünüyorum. Türk insanına imkan sağlandığı zaman da ne kadar başarılı olacağını gösteren bir takımımız var. Umarım dönerken hep beraber onları karşılarız mutlu bir şekilde. Burada yine toplantı yaparız, bütün sorunları da konuşuruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Güneş'ten 2026 Dünya Kupası Umudu - Son Dakika

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