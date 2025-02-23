Güneş'ten Hakem Eleştirisi: "Tuz Kokmuştur" - Son Dakika
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Güneş'ten Hakem Eleştirisi: "Tuz Kokmuştur"

Şenol Güneş, Trabzonspor'un galibiyetinin ardından hakem kararlarını eleştirdi, "Tuz kokmuştur" dedi.

23.02.2025 22:52
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- Şenol Güneş: "Tuz kokmuştur"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık"

"Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, hakem kararları ve tarafsızlık konusuna değinerek, "Tuz kokmuştur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trabzon'da uzun zamandır görülmeyen bir kar var olduğunu ve halen devam ettiğini belirten Güneş, "Soğuk hava, rakip alanı kapatıp çıkmayı düşünerek oynamasını bekledik. Hakem, saha ve hava. Hepsi için hazırlıklı olmak durumundaydık. Oyunun 75 dakikasına kadar oyun düşündüğümüze yakındı. Golleri bulduktan sonra daha rahat oynamayı düşünüyorduk. Skor 3-0 dönünce bazı oyuncuları Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçını düşünerek kenara aldık. Diğer oyuncularımızı oynatıp görmek istedik. Düşündüğümüz gibi olmadı. Skor 3-2'ye geldi. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Son bölümdeki golden sonra penaltı golü de gelmesi oyuncuları biraz telaşa itti. Rahat oynayacağımız maçı 3-2'ye getirdik. Oyuncular kazanmak için istekliydi. O yüzden hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Tuz kokmuştur"

Hakemle ilgili soruya ise Güneş, "Düzen bu. Hakeme de sahaya da her şeye uyum sağlamak zorundayız. Konuşarak bir şey çözemiyoruz. Biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Bazen kızıyoruz. Kızmak çözmüyor meseleyi" açıklamasında bulundu. Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına de tepki göstererek, "Ne diyorlar 'Kasıtlı yapmış gibi bana karşı yaptı diyorlar' sana karşı yapılmışsa gereğini yaparsın. Bordo-mavi kanın olmaz abi kanın kırmızı olur. Bordo-mavi Trabzonspor'un forma rengi eğer bir kasıt yapılıyorsa orada gereğini yaparsın. Hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor'a veya Sivasspor'a haksızlık yapmaksa yanlış bir yol, çok büyük bir yanlış. Bunu konuşarak kahraman olamazsın. Ben oyuncuya eksiklerini söyleyebilirim ama değiştirme hakkım var. Onun için yetkililer sorumlu olacak. Bizim de alanımıza girmeyecek. Yabancı hakem magazin işi. Gelse ne olur gelmese ne olur. Yine aynı tartışmalar devam edecek. VAR sistemi geldiği zaman da söyledim. Tartışma devam ediyorsa niyet sorgulanmaya başlar. Tuzun kokması gibidir. Tuz kokmuştur. Hangi sonuçlar alınırsa alınsın çoğunluk memnun olmayacaktır. Siz yukarılara bakmayın aşağılarda bakın. Kimlerin nasıl canlarının yandığını" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Güneş'ten Hakem Eleştirisi: 'Tuz Kokmuştur' - Son Dakika

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