Güneşspor, İncesu 1925 Spor\'u 3-1 mağlup etti

Eskişehir Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Öğrencileri Spor Alanında 3 Başarıya İmza Attı

Eskişehir Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği okullar arası spor müsabakalarında Teakwondo ve Karate branşlarında üstün performans sergileyerek 3 İl birinciliği elde etti. Ceylin Naz S. ve Ömer Efe Ö. Teakwondo dalında Eskişehir birincisi olurken, Yusuf Berat Y. ise Karate branşında Küçükler klasmanında Eskişehir'in en iyisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrencileri tebrik etmek için düzenlenen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci de katıldı.