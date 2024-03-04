Güneşspor, İncesu 1925 Spor\'u 3-1 mağlup etti

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off 2. maçında Güneşspor, rakibi İncesu 1925 Spor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan
Güneşspor: Kemal Çelik, Kemal Kargın, Eren Erdal Tarcan, Onur Kaan Ünal, İsmail Orhan, Osman Rızvan, Mehmet Durdu (Emre Toprak dk. 88), Bahattin Can Andaç, Nihat Gezici (A. Samet Ülger dk. 88), Semih Can Gül, Ömer Bozkuş (Samet Dağlı dk. 46)
İncesu 1925 Spor: Ramazan İsmail Karadeniz, Uğur Arslan, Celal Ayboğan, Mustafa Erciyas, Cuma Yacan, Mustafa Can Bayrak, Muhammet Uğur, Baubacar Konate, Vedat Erminin, Muhammet Arslan (Muhamed Sadıku Ramadhan dk. 76), Mahmut Akif Çoban
Goller: Mehmet Durdu (dk. 70), Osman Rızvan (dk. 84), Emre Toprak (dk. 90+2) (Güneşspor), Cuma Yacan (dk. 79) ( İncesu 1925 Spor) - KAYSERİ
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 30 üyesiyle birlikte katıldığı Runtalya Maratonu'ndan elde edilen tüm geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak. Maratonda ter döken ANTGİAD üyeleri, eğitim projelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Antalya'nın kent tanıtımına katkı sağlayan spor etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği ifade edildi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 20'inci hafta karşılaşmasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Yıldızspor'u 3-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan aldı. Maçta 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün Eray Akdemir ve Berat İş'in golleriyle 2-0 öne geçtiği görüldü. İkinci yarıda Mehmet Fatih Alkan'ın golüyle skor 3-0 oldu. Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 19'a çıkarırken, Yıldızspor 45 ise 23 puanda kaldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Puanlı Atletizm Yıldızlar Müsabakaları Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde gerçekleştirildi. 60 sporcu, 60m, cirit ile gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama ve bayrak yarışları dallarında mücadele etti. Dereceye giren takımlar ödülleriyle birlikte ödül töreninde takdim edildi.
Eskişehirspor maçından dönüş yolunda trafik kazası geçiren Erman Sevkulak, yürümesine imkan sağlayacak tedavi için 64 bin dolarlık maliyeti karşılamak için destek bekliyor. Sevkulak, Eskişehir Taraftarlar Birliği ve Eskişehirspor taraftar grubu Nefer'den yardım aldığını belirtti. Tedavi için gereken miktarın hala eksik olduğunu söyleyen Sevkulak, yardım beklediğini ifade etti.
Eskişehir Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği okullar arası spor müsabakalarında Teakwondo ve Karate branşlarında üstün performans sergileyerek 3 İl birinciliği elde etti. Ceylin Naz S. ve Ömer Efe Ö. Teakwondo dalında Eskişehir birincisi olurken, Yusuf Berat Y. ise Karate branşında Küçükler klasmanında Eskişehir'in en iyisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrencileri tebrik etmek için düzenlenen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci de katıldı.
Kemalpaşa Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde 60 boğa, Akalan Mahallesi'ndeki güreş alanında gösteri amaçlı mücadele etti. Festival, yaklaşık 15 bin kişi tarafından izlendi. Organizasyonun gelenekselleşmesiyle bölgedeki çiftliklerde güreş boğası yetiştirilmesi de yaygınlaşabilir.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbiyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların oyununu beğenen Dilmen, ''Galatasaray, Türk futbol tarihinin 1-0'ı en iyi oynayan takımı, Hatta belki de Avrupa bile dahil 1-0'ı en iyi oynayan takımıdır'' ifadelerini kullandı.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon olarak 1. lige çıktı ve büyük bir coşkuyla karşılandı.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Kadınlar 2. Lig'in finallerini namağlup tamamlayarak 1. lige yükselmeyi başardı. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken takım, finaldeki maçlarını da kazanarak şampiyon oldu. Bozüyüklü taraftarlar, takımlarını desteklemek için Eskişehir'e ücretsiz otobüslerle gelerek büyük bir coşkuyla tribünleri doldurdu. Bozüyük Belediye Başkanı da takımı tebrik ederek şampiyonluk sevincine ortak oldu.
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