Güney Afrika, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Güney Afrika, Meksika'daki açılış maçıyla son 3 organizasyona katılamama hasretini sonlandıracak.

A Grubu'nda Meksika, Güney Kore ve Çekya ile karşılaşacak Güney Afrika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Trabzonspor'un eski antrenörlerinden Hugo Broos'un yaptığı "Bafana Bafana", Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ni 5 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 2 yenilgiyle lider tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Güney Afrika Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Güney Afrika-Benin: 2-1

Ruanda-Güney Afrika: 2-0

Nijerya-Güney Afrika: 1-1

Güney Afrika-Zimbabve: 3-1

Güney Afrika-Lesotho: 0-3 (Hükmen)

Benin-Güney Afrika: 0-2

Lesotho-Güney Afrika: 0-3

Güney Afrika-Nijerya: 1-1

Zimbabve-Güney Afrika: 0-0

Güney Afrika-Ruanda: 3-0

Puan durumu:

TAKIM O G B M A Y Av P Güney Afrika 10 5 3 2 15 9 6 18 Nijerya 10 4 5 1 15 8 7 17 Benin 10 5 2 3 12 11 1 17 Lesotho 10 3 3 4 9 12 -3 12 Ruanda 10 3 2 5 5 9 -4 11 Zimbabve 10 - 5 5 5 12 -7 5

Öne çıkan oyuncuları

Güney Afrika Milli Takımı oyuncularının önemli bir kısmı ülkelerinin takımı Mamelodi Sundowns ve Orlando Pirates'te forma giyiyor, bazı isimler de kariyerlerine başka ülkelerde devam ediyor.

Lyle Foster, milli takımının Avrupa'daki en önemli temsilcisi. Premier Lig ve Championship tecrübesiyle hücum hattının lideri olan 25 yaşındaki oyuncu, gücü ve bitiriciliğiyle Güney Afrika'nın turnuvadaki en büyük gol umudu olacak.

Mamelodi Sundowns'ın 36 yaşındaki tecrübeli ismi Themba Zwane, oyun zekası ve pas kalitesiyle hücumda takımın en önemli ismi olarak kabul ediliyor.

21 yaşındaki Relebohile Mofokeng ve Hannover 96'da oynayan 22 yaşındaki Ime Okon da Güney Afrika'nın ümit bağladığı genç isimler olarak öne çıkıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Güney Afrika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez mücadele etti.

1998, 2002 ve ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupaları'nda boy gösteren Güney Afrika, üç turnuvada da gruptan çıkmayı başaramadı.

İlk Dünya Kupası deneyiminde 2 puan alan Güney Afrika diğer şampiyonalarda ise 4'er puan aldı.

1998 - İlk tur

2002 - İlk tur

2010 - İlk tur

Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defans: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Orta saha: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela)

Forvet: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol)

Maç takvimi

Güney Afrika'nın 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

22.00 Meksika-Güney Afrika (Azteca Stadı)

18 Haziran Perşembe:

19.00 Çekya-Güney Afrika (Atlanta Stadı)

25 Haziran Perşembe:

04.00 Güney Afrika-Güney Kore (Monterrey Stadı)