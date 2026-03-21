Güney Afrika detayı bomba: Yoksa Ronaldinho\'nun çocuğu mu?

2001 doğumlu Güney Afrika Milli Takımı oyuncusu Miche Minnies'in, efsane futbolcu Ronaldinho'ya olan benzerliği sosyal medyada viral oldu.

"BU KADAR BENZERLİK OLUR MU?"

Minnies'in görüntülerini gören futbolseverler, Ronaldinho'ya olan şaşırtıcı benzerlik karşısında yorum yağdırdı. Sosyal medyada "Yoksa onun çocuğu mu?" yorumları öne çıktı.

YILLAR ÖNCEKİ ZİYARET DETAYI

Öte yandan Ronaldinho'nun 2000 yılında Brezilya ile Güney Afrika arasında oynanan maç için ülkeye gitmiş olması, benzerlik iddialarını daha da gündeme taşıdı. Ronaldinho'nun bilinen bir erkek çocuğu vardır. 25 Şubat 2005 doğumlu olan oğlunun adı Joao Mendes'tir.