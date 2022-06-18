IRC, Destek ve Tırhandil sınıflarındaki yarışlara katılım yoğun oldu. Havanın da oldukça elverişli olmasıyla yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Güney Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Kupası yarışları Bodrum'da düzenlendi - Son Dakika

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