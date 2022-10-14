Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) oynanan maçta Larnaca taraftarları tribünde skandal işlere imza attı.

HADSİZ PANKART

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarının tribünde açtığı Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı pankartına AEK Larnaca taraftarı, "Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma" yazılı pankartla cevap verdi.

Fenerbahçe taraftarının açtığı pankart

AEK Larnaca taraftarının açtığı pankart

KAR MASKELİLER SAHAYA GİRDİ

Yüzleri kar maskeleriyle kapatılmış kişiler sahaya girerek Yunanistan bayrağı açtı. Herhangi bir engelle karşılaşmayan üç kişi sahayı turladıktan sonra tribüne geri döndü.