Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı - Son Dakika
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Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı

14.10.2022 14:22

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ekibi AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ettiği mücadele öncesi Güney Kıbrıslı taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü iğnelemek için, "Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma" yazılı bir pankart açtı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) oynanan maçta Larnaca taraftarları tribünde skandal işlere imza attı.

HADSİZ PANKART

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarının tribünde açtığı Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı pankartına AEK Larnaca taraftarı, "Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma" yazılı pankartla cevap verdi.

Güney Kıbrıs'ta skandal pankart! Fenerbahçe maçında AEK Larnaca taraftarı Atatürk'ü hedef aldı
Fenerbahçe taraftarının açtığı pankart
Güney Kıbrıs'ta skandal pankart! Fenerbahçe maçında AEK Larnaca taraftarı Atatürk'ü hedef aldı
AEK Larnaca taraftarının açtığı pankart

KAR MASKELİLER SAHAYA GİRDİ

Yüzleri kar maskeleriyle kapatılmış kişiler sahaya girerek Yunanistan bayrağı açtı. Herhangi bir engelle karşılaşmayan üç kişi sahayı turladıktan sonra tribüne geri döndü.

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Son Dakika Spor Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı - Son Dakika
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