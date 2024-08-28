12. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası, İzmir'in Bergama ilçesinde başladı.
Şampiyonanın ilk gününde Kozak Yaylası'ndaki parkurda orta mesafe mücadelesi gerçekleştirildi. Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nın yanı sıra 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası'nın da yapıldığı organizasyonda, 22 ülkeden 730 sporcu mücadele ediyor.
Açılış töreninin Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldığı şampiyona, 1 Eylül Pazar günü tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası İzmir'de Başladı - Son Dakika
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